"Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri

Erzurum ve Iğdır'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum

Erzurum'da da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle işitme engelli öğrenciler curling oynadı.

Curling Spor Salonu'ndaki etkinlikte, 10 kişilik öğrenci grubu curling oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Atatürk Üniversitesi Engelli Birim Komisyon Üyesi Zeynep Karaman Özlü, buradaki konuşmasında, öğrencilerin sporla tanışmaları için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerden bazılarının daha önceden curling oynadığını dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"Bir günlük curling maceramız olacak ve işitme engelli öğrencilerimiz aslında curling oynuyor ve çok başarılılar. Onlara tahsis ettiğimiz spor kıyafetlerini giydirip spor yapmalarını sağlayacağız. Onlar da bu işten oldukça mutluluk duydu. Bu sporla yeni tanışacak öğrencilerimiz de var. Farklı bir mutluluk aslında, onlara 'her sporu siz de yapabilirsiniz' demek istiyoruz. Biz de bunun için sınırsız destek veriyoruz."