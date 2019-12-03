Son Dakika Haberleri: "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri
Son Dakika Güncel 'Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri - Son Dakika

"Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri

6 saat önce

Erzurum ve Iğdır'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum ve Iğdır'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum

Erzurum'da da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle işitme engelli öğrenciler curling oynadı.

Curling Spor Salonu'ndaki etkinlikte, 10 kişilik öğrenci grubu curling oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Atatürk Üniversitesi Engelli Birim Komisyon Üyesi Zeynep Karaman Özlü, buradaki konuşmasında, öğrencilerin sporla tanışmaları için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerden bazılarının daha önceden curling oynadığını dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"Bir günlük curling maceramız olacak ve işitme engelli öğrencilerimiz aslında curling oynuyor ve çok başarılılar. Onlara tahsis ettiğimiz spor kıyafetlerini giydirip spor yapmalarını sağlayacağız. Onlar da bu işten oldukça mutluluk duydu. Bu sporla yeni tanışacak öğrencilerimiz de var. Farklı bir mutluluk aslında, onlara 'her sporu siz de yapabilirsiniz' demek istiyoruz. Biz de bunun için sınırsız destek veriyoruz."

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Dünya Engelliler Günü, Erzurum, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Tek koluyla topladığı hurdaları satarak 7 kişilik ailesini geçindiriyor Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]