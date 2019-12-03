Son Dakika › Güncel › Dünya Engelliler Günü'nde Afrinli engelliler de unutulmadı - Son Dakika
Dünya Engelliler Günü'nde Afrinli engelliler de unutulmadı
7 saat önce
Dünya Engelliler Günü kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde, Afrinli 50 bedensel engellinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Dünya Engelliler Günü kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde, Afrinli 50 bedensel engellinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Afrinli engellilere çeşitli hediyeler verildi.
Eğitim Köyü'nü de gezen engelliler, güzel vakit geçirdi.
İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, yaptığı açıklamada, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yaptıkları etkinlikle Afrinli engellileri bir nebze olsun mutlu etmeye çalıştıklarını kaydetti.
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı