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Dünya Engelliler Günü'nde Afrinli engelliler de unutulmadı

7 saat önce

Dünya Engelliler Günü kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde, Afrinli 50 bedensel engellinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Dünya Engelliler Günü'nde Afrinli engelliler de unutulmadı, System.String[]

Dünya Engelliler Günü kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde, Afrinli 50 bedensel engellinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Afrinli engellilere çeşitli hediyeler verildi.

Eğitim Köyü'nü de gezen engelliler, güzel vakit geçirdi.

İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, yaptığı açıklamada, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yaptıkları etkinlikle Afrinli engellileri bir nebze olsun mutlu etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Dünya Engelliler Günü, Reyhanlı, Hatay, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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