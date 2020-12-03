Dünya Engelliler Günü'nde engelli milli sporcular "Engelleri sporla aşıyoruz" mesajı verdi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli milli sporcular farkındalık mesajları yayınladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış milli sporcular çektikleri videolar ile "Engelleri sporla aşıyoruz" mesajı verdi.

"FIRSAT VERİRSENİZ BİZ DE VARIZ" Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı milli sporcular ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcuları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'ben de varım' diyerek tesisleşme ve ödüller anlamında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti. Sporcular çektikleri videolar ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda kazandıkları madalyaları hatırlatarak, 'Engel yoktur asıl engel onları göremeyenlerdir. Fırsat verirseniz biz de varız' diyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANI YAKUP ÜMİT KİHTİR: ENGELLER SEVGİ VE DAYANIŞMAYLA AŞILIR

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yayınladığı videoda, bütün engellilerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aılacağını belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

- Ankara