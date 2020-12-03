Dünya Engelliler Günü'nde özel sporculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajları - Son Dakika

Özel sporcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları gönderdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyon bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmış özel sporcular, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle videolu mesajlar hazırladı.

Mesajlarında, engelleri sporla aştıklarına vurgu yapan milli sporcular, son 18 yılda engellilere sağlanan haklar, yapılan spor tesisleri, Devlet Sporculuğu Yasası ve paralimpik sporcu maaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sporcuların sosyal medya hesaplarından "Engelleri sporla aşıyoruz" ve "Fırsat verirseniz biz de varız" mesajlarıyla paylaştığı videolar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığının sosyal medya hesaplarında da yer aldı.