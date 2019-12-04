Son Dakika Haberleri: Dünya Engelliler Günü'ne özel konser
Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü'ne özel konser - Son Dakika

Dünya Engelliler Günü'ne özel konser

6 saat önce

Çankaya Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Dünya Engelliler Günü'ne özel konser, System.String[]

Çankaya Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.


Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesi, 3 Aralık'ta da engellilerin yanında oldu. Engellileri aileleriyle birlikte Yılmaz Güney Sahnesi'nde ağırlayan Çankaya Belediyesi, "sevgi tüm engelleri kaldırır" sloganıyla konser düzenledi. Deniz Polat'ın solistliğini yaptığı Grup Günyüzü'nün seslendirdiği hareketli şarkılarla eğlenen engelli vatandaşlar, şarkılara da eşlik ettiler. Grup Günyüzü'nün ardından serebral palsi ailelerinden oluşan "Grup SP" 5 kişilik kadrosuyla sahne aldı. Engelli ve engelsiz vatandaşların birlikte müzik yaptığı grubun çaldığı neşeli şarkılarla salonu dolduran vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu. - ANKARA

Dünya Engelliler Günü, Çankaya Belediyesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 4 Aralık 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor TEM, bakım çalışmaları için kapatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:49:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Engelliler Günü'ne özel konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]