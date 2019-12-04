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Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni gerçekleşti

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı ile Beşiktaş Engelli Basketbol Takımı katıldığı Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni, Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni gerçekleşti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı ile Beşiktaş Engelli Basketbol Takımı katıldığı Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni, Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.


3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen spor şöleninde, engelli sporcular çeşitli branşlarda gerçekleşen müsabakalara katılırken, şölen renkli görüntülere sahne oldu. Spor ile İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü İ. Renay Onur, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Akça ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilerinden Fatih Hakan Avşar müsabakaları beraber takip etti.


1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı ile Beşiktaş Engelli Basketbol Takımı'nın gösteri maçında karşılaştığı spor şöleninde, karşılaşmadan önce iki takım oyuncuları ve yöneticileri günün anısına özel toplu fotoğraf çektirdi. Skorların sayılmadığı, centilmence oynanan gösteri maçını, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, Fenerbahçe Spor Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri M.Levent Hataylı, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Akça, Cenk Öztanık ve çok sayıda seyirci takip etti.


İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için hazırlanan plaketi, yönetim kurulu üyesi Simla Türker Beyazıt teslim aldı. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin de Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Dünya Engelliler Günü, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:47 
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