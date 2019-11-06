Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası başladı

Mersin'de düzenlenen Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Toroslar Bocce Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, 23 ülkeden sporcu ve antrenörlerin, protokol ve izleyicileri selamladığı seremoniyle başladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin spor alanında çok önemli aktivitelere ev sahipliği yaptığını belirterek, Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'nın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nın da kentte düzenlendiğini hatırlatan Su, etkinliklere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı Frederic Ruis de şampiyonada görev alan herkese teşekkür ederek, " Türkiye, 2 önemli bocce etkinliğini üstlenmek istediğinde federasyon olarak, ülkenin yüksek organizasyon becerisi ve başarısı ile büyük organizasyonlardaki tecrübesinden dolayı hiç endişe duymadık." diye konuştu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ise dünyanın 5 kıtasından 120 sporcunun şampiyonada mücadele edeceğini aktardı.

Şampiyonanın, bünyesinde bir ilki de barındırdığına işaret eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası, ilk kez kotalı olarak düzenleniyor. Daha önceki yıllarda açık olarak düzenlenen organizasyona katılımın fazla olması nedeniyle Uluslararası Bocce Federasyonu bir karar aldı. Artık en iyi takımlar ve sporcuların yer aldığı bir organizasyon düzenleniyor."

Final 9 Kasım'da

Konuşmaların ardından sahaya çıkan sporcular, "Basamak", "Altın nokta", "Tekler geleneksel", "Çiftler", "Röle", "Kombine" ve "Tekler kombine" kategorilerinde en iyi skoru elde edip, 2. tura kalmak için kıyasıya yarıştı.

Şampiyona, yarın 2. tur maçlarıyla devam edecek. Çeyrek final ve yarı final müsabakalarının 8 Kasım'da yapılacağı şampiyona, 9 Kasım'daki finallerin ardından sona erecek.