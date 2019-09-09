Dünya Erkekler Boks Şampiyonası
48 dakika önce
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların ilk gününde milli sporcu Serhat Güler ringe çıktı.
Şampiyonada 75 kiloda mücadele eden Serhat Güler, ilk maçında Hollandalı rakibi Max Petrus van der Pas'ı mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
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