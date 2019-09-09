Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Şampiyonada 75 kiloda mücadele eden Serhat Güler, ilk maçında Hollandalı rakibi Max Petrus van der Pas'ı mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların ilk gününde milli sporcu Serhat Güler ringe çıktı.

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