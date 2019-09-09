Son Dakika Haberleri: Dünya Erkekler Boks Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

48 dakika önce

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası, System.String[]

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların ilk gününde milli sporcu Serhat Güler ringe çıktı.

Şampiyonada 75 kiloda mücadele eden Serhat Güler, ilk maçında Hollandalı rakibi Max Petrus van der Pas'ı mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Serhat Güler, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun
Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı Muğla düğünde kavga çıktı, damat geceyi karakolda, gelin hastanede geçirdi Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Erkekler Boks Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]