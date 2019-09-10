Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda milli boksör Berat Acar, ikinci tura çıktı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonanın ikinci gününde +91 kiloda ringe çıkan Berat Acar, Polonyalı rakibi Michal Soczynski'yi mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.