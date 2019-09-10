Dünya Erkekler Boks Şampiyonası
32 dakika önce
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda milli boksör Berat Acar, ikinci tura çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:00 Kaynak: AA
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda milli boksör Berat Acar, ikinci tura çıktı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonanın ikinci gününde +91 kiloda ringe çıkan Berat Acar, Polonyalı rakibi Michal Soczynski'yi mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
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