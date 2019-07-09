Son Dakika Haberleri: Dünya Eskrim Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Dünya Eskrim Şampiyonası

34 dakika önce

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kampa girdi.

Dünya Eskrim Şampiyonası, System.String[]
Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kampa girdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli eskrimcilerin, başantrenör Valery Shturbabin yönetimindeki kampı, 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek.
Budapeşte'de 15-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Batuhan Menküer, kadınlar flörede İrem Karamete, erkekler kılıçta Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım ile kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse temsil edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Macaristan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'tan kredi iddialarına yalanlama Volkan'dan eşi Zeynep Demirel için doğum günü paylaşımı Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti Bayern Münih, Cengiz Ünder için Roma ile görüştü iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:32:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Eskrim Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]