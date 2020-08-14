Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ahlat'ta - Son Dakika

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Ahlat'a geldi.

Ahlat Gençlik Merkezi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Erdoğan, burada gazetecilere, Selçuklu Mezarlığı'nın bin yıllık geçmişe sahip olduğunu anlattı.

Ahlat'ın sadece nüfus olarak değil, kültür, fikir, hayat anlayışı ve inanç olarak bütün Anadolu'yu mayalayan bir merkez olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"10 bin mezar taşının, 10 bin ecdadımızın burada olmasının önemi nedir diye düşünüyoruz. Gelen herkes etkileniyor, buranın önemini idrak ediyor ve kavrıyor. Hakikaten kökenimizi, geçmişi ve nereden geldiğimizi bilmezsek, nereye gideceğimiz ile ilgili sağlam kurgular yapamayız. Onun için nereden geldiğimizi bilmek durumundayız. Bunu dünyada herkes yapıyor. Batı medeniyeti de kendini bazı kökenlere dayıyor. Doğu medeniyeti de aynı şekilde kendini köklendiriyor. Müslüman Türkler olarak, Anadolu insanları olarak kökenimizin nerelerden geldiği konusunda sağlam bir bilince sahip olmak istiyorsak, Ahlat ve Malazgirt'i tanımak, bilmek zorundayız."

Ahlat ve Malazgirt'in daha iyi bilinmesi için 3 yıldır çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdoğan, sadece bu bölgenin insanlarının değil, bütün gençlerin ve milletin Ahlat'ı görmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, bütün Anadolu'nun vatan yapılmasının kurgulandığı merkezin doğal güzelliklerine değinerek, şöyle devam etti:

"İki gün önce Ertuğrul Gazi'nin yanındaydık, ziyaretindeydik. Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer burası. Bütün bunları bilmek, hakikaten bu toprakları doğudan batıya nasıl vatan yaptığımızı bilmek, inanıyorum ki bugünden yarına bakarken, geleceğe bakarken de bu vatan üzerinde nasıl bir şuurla durmamız gerektiğini bizlere anlatıyor. Diğer güncel tartışmalara baktığımızda aslında hepsinin ilacı bu teması, bu bağlantıyı kurmaktır. Özellikle genç nesilde bunu sağlamaktır diye düşünüyorum.

Her geçen yıl buranın daha ileri bir noktada sunulur hale geldiğini görüyoruz. Onun için takdir ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Ahlat ile ilgili özellikle gerekli bütün çalışmaların yapılması için talimatlarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum."

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız da "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Ahlat Malazgirt" etkinlikleri için bölgeye geldiklerini aktardı.

Ahlat ve Malazgirt'te sürdürülen projelere dikkati çeken Yıldız, şunları söyledi:

"Burada saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü bir restorasyon çalışması var. Burası yaklaşık 12 bin merhumun bulunduğu bir mezarlık. Türk İslam tarihinin en eski kabristanlığı. Burası restore ediliyor. Biz de Ahlat'ta etkinlik alanını düzenledik. 25 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat'ı teşrif edecek. Burada gençlerle bir buluşması ve bütün milletimize hitapları olacak. 26 Ağustos sabahı da Malazgirt'te yine her yıl olduğu gibi birlik ikrarında bulunacaklar."

Yıldız, 22-26 Ağustos'a kadar pandemi koşullarını da göz önünde bulundurup bir çalışma yürüteceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten tarihin dönüm noktalarından birindeyiz. Bütün uygarlıklara başkentlik yapmış olan Ahlat'tayız. 1071'i bu şekilde bütün milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağız. Çünkü Malazgirt Ovası'nda birlik ikrar edilmiştir. Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler ve Romanlar bu topraklardaki bütün çocuklar bir fetih için geldiler. Büyük bir yolculuğa çıktılar. Bu yolculuğa kutlu yürüyüş ve medeniyet yolculuğu diyoruz. Bunu idrak etmek üzere de çok değerli heyetimizleyiz. Cumhurbaşkanımızın geleceği güne hazırlık yapıyoruz."