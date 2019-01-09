Son Dakika Haberleri: Dünya Etnospor Konfederasyonu Heyeti, Arjantin'de İncelemelerde Bulundu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Heyeti, Arjantin'de İncelemelerde Bulundu

38 dakika önce

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz ve Konfederasyon Yurtdışı İşler Koordinatörü Muhammed Levent Akıcı, Arjantin'de incelemelerde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Heyeti, Arjantin'de İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz ve Konfederasyon Yurtdışı İşler Koordinatörü Muhammed Levent Akıcı, Arjantin'de incelemelerde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Cengiz Toksöz ve Muhammed Levent Akıcı'nın, Arjantin Pato Federasyonunun davetlisi olarak bu ülkede bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Heyetin, Arjantin'in atlı oyunlar kategorisinde en önemli milli sporlarından olan patonun 77. Arjantin Final müsabakasına iştirak ederek kurumlar arası görüşmeler yaptığı vurgulandı.

Arjantin Pato Federasyonu Başkanı Enrique Freixa ve kurumsal ilişkiler direktörü Guillermo Bracuto ile yapılan görüşmelerde ise geleneksel sporlar alanında kurumsal ilişkilerin geliştirilmesininin değerlendirildiği kaydedildi.

Ziyarette ekim ayında yapılması planlanan 4. Etnospor Kültür Festivali'nde, pato spor müsabakasının da yer almasınının görüşüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Arjantin, Spor
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