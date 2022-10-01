4. Dünya Göçebe Oyunları - Kuraş müsabakaları - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları - Kuraş müsabakaları

01.10.2022 20:05

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda kuraş müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda kuraş müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların üçüncü gününde kuraş müsabakaları yapılıyor.

Kuraş, 3 bin 500 yıllık tarihiyle en eski güreş türlerinden biri olarak biliniyor. Özbekistan'da ortaya çıktığı tespit edilen kuraş müsabakalarında sporcular yeşil ve mavi renkte kıyafetlerle yarışıyor. Ayakta başlayan mücadelede birbirlerini yere düşürerek puan almaya çalışan sporcular, rakiplerinin sırtını yere getirmeleri durumunda da müsabakayı kazanıyor.

Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu ve büyük mücadeleye sahne olan maçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çim üzerinde yapılan güreşlere 19 ülkeden 65 sporcu katılıyor.

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Dünya Göçebe Oyunlarını üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti Dünya Göçebe Oyunlarını üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti 4. Dünya Göçebe Oyunları 4. Dünya Göçebe Oyunları
Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, İznik Gölü, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4. Dünya Göçebe Oyunları - Kuraş müsabakaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4. Dünya Göçebe Oyunları - Kuraş müsabakaları - Son Dakika
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