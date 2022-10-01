Öte yandan organizasyonda bazı aksaklıklar olduğunu öne süren ve sahaya atsız çıkan

İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında kökbörü müsabakaları gerçekleştirildi - Son Dakika

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