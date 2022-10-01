4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında kökbörü müsabakaları gerçekleştirildi

Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın üçüncü gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi.
İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı.
Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.
Oyunların üçüncü gününde Türkiye- Macaristan ve Kazakistan- Moğolistan milli takımları arasında müsabakalar yapıldı.
Kıyasıya oynanan karşılaşmalara seyirciler de yoğun ilgi gösterdi.
Öte yandan organizasyonda bazı aksaklıklar olduğunu öne süren ve sahaya atsız çıkan
Afganistan takımı turnuva dışı kaldı.
Kökbörü müsabakaları oyunların son gününde de devam edecek.
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