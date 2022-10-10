Dünya Evsizler Günü - İspanya'nın başkentinde evsizlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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Dünya Evsizler Günü - İspanya'nın başkentinde evsizlerin sayısı artıyor

10.10.2022 12:44

İspanya'da evsizler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

İspanya'da evsizler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. İspanya'nın başkenti Madrid sokaklarını mesken edinen evsizler, kış şartlarının kendini hissettirmeye başlamasıyla kapalı alan aramaya başladı. Madrid'deki viyadüklerin altına çadır kuran ya da kışlık uyku tulumu edinen evsizler, sokakta kalmaya devam ederken bu şansa sahip olmayanlar, kapalı alanlara sığınıyor. Yardım kuruluşlarının sağladığı gıda paketleriyle günlük ihtiyaçlarını karşılayan evsizler, işsizler, göçmenler ya da psikiyatrik sorunu olanlardan oluşuyor.

YORUMLAR
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak La Liga'da sahasında kazanan Barcelona averajla liderliğini korudu La Liga'da sahasında kazanan Barcelona averajla liderliğini korudu
Kaynak: AA

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Evsizler Günü - İspanya'nın başkentinde evsizlerin sayısı artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Evsizler Günü - İspanya'nın başkentinde evsizlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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