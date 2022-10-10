İspanya 'da evsizler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. İspanya'nın başkenti Madrid sokaklarını mesken edinen evsizler, kış şartlarının kendini hissettirmeye başlamasıyla kapalı alan aramaya başladı. Madrid'deki viyadüklerin altına çadır kuran ya da kışlık uyku tulumu edinen evsizler, sokakta kalmaya devam ederken bu şansa sahip olmayanlar, kapalı alanlara sığınıyor. Yardım kuruluşlarının sağladığı gıda paketleriyle günlük ihtiyaçlarını karşılayan evsizler, işsizler, göçmenler ya da psikiyatrik sorunu olanlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dünya Evsizler Günü - İspanya'nın başkentinde evsizlerin sayısı artıyor - Son Dakika

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