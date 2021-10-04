ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, İnstagram ve WhatsApp'ta yaşanan sorunlara ilişkin "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya uygulamaları Facebook, İnstagram ve WhatsApp uygulamaları üzerinde yaşanan erişim problemine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Sayan, yaptığı açıklamada "WhatAspp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,