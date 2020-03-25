Dünya Fatih Terim için ayakta! Corona testi pozitif çıkınca...

Corriere dello Sport: Terim pozitif çıktı, hastanede. Emin ellerde. Pulzo: Kaplan Falcao'nun Galatasaray'daki hocasında koronavirüse rastlandı. The Punch: Henry Onyekuru'nun teknik direktörünün koronavirüs testi pozitif çıktı. A Bola: Terim, Kovid-19'a yakalanan son isim.



YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dünya basınında geniş yer buldu. Tecrübeli teknik adamla ilgili olarak başta Avrupa'da olmak üzere Rusya'dan Peru'ya Fas'tan Hindistan'a kadar birçok ülkede Terim'in haberleri manşetlere taşındı.



Bild: Terim koronavirüse yakalandı



iTALYA



LA GAZZETTA DELLO SPORT: Terim pozitif. Fiorentina ve Milan'ın eski teknik direktörü, şimdi Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim de Kovid-19'a yakalandı.



CORRIERE DELLO SPORT: Terim pozitif çıktı, hastanede. Emin ellerde.



TUTTOSPORT: Fatih Terim, koronavirüs pozitif: İyi ellerdeyim



SKYSPORT ITALIA: Fatih Terim'de Kovid-19 çıktı ancak emin ellerde. ALMANYA · BILd: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse yakalandı.



RAN.DE: Türkiye'nin efsane teknik direktörü Fatih Terim'e koronavirüs bulaştı



A Bola: Kovid-19'a yakalanan son isim



iNGiLTERE



DAILY MAIL: Galatasaray'ın 66 yaşındaki patronu Fatih Terim test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı ve ekledi: Hastanede emin ellerdeyim.



FRANSA



L'EQUIPE: G. Saray Teknik Direktörü Fatih Terim Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.



iSPANYA



MARCA: Avrupa'da en son durdurulan liglerden olan Türkiye Süper Ligi'nde şimdi tanınmış bir pozitif vaka var: Fatih Terim.



PORTEKiZ



A BOLA: Fatih Terim, Kovid-19'a yakalanan son isim oldu.



HOLLANDA



VOETBALZONE: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 66 yaşındaki çalıştırıcı, yönetici Abdurrahim Albayrak'ın ardından kulüpte koronavirüse yakalanan 2. isim oldu.



Libero: Falcao'nun hocasının testi pozitif



MACARiSTAN



NEMZETI: Koronavirüs: Terim'in yaptırdığı testler pozitif çıktı ve haberi Twitter'dan paylaştı.



KOLOMBiYA



PULZO: Kaplan Falcao'nun hocasında koronavirüse rastlandı.



PERU



LIBERO: Falcao'nun teknik direktörünün testleri pozitif çıktı.



MALTA



TIMES OF MALTA: İstanbul devi Galatasaray'ın teknik direktörü ve Türk futbolunun simgesi Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif..



HiNDiSTAN



NEWS18: Galatasaray'ın teknik direktörü ve Türk futbolunun ikonu Fatih Terim testinin pozitif olduğunu açıkladı.



NiJERYA



THE PUNCH: henry onyekuru'nun teknik direktörünün koronavirüs testi pozitif çıktı.



RUSYA



SPORTS: Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim koronavirüse yakalandığını açıkladı.



FAS



SPORT 360: Belhanda'nın hocası Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı.



KUZEY iRLANDA



BELFAST TELEGRAPH: G.Saray'ın hocası Fatih erim'in koronavirüs testi pozitif çıktı.



MALEZYA



THE STAR: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı