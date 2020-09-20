Fenerbahçe, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladı

Fenerbahçe Kulübü, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü için resmi sitesinden bir kutlama mesajı yayımladı. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün kadın yöneticileri Sevil Zeynep Becan ve Simla Türker Beyazıt da bu günün bir şölene dönüştüğüne vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin sadece kadınlar ve çocukların huzurunda oynadığı maçlar tüm dünyanın dikkatini çekmişti. 20 Eylül 2011'de Şükrü Saraçoğlu'ndaki Fenerbahçe - Manisaspor mücadelesinde 41 bin 663 kadın ve çocuk; baba, eş ve ağabeylerinin giremediği maçta sarı-lacivertlileri desteklemiş ve dünya basınına da manşet olan tarihi güne imza atmışlardı.

Fenerbahçe için bu eşsiz deneyim bugün çeşitli yerlerde kutlanırken, kulüp televizyonunda da özel bir program ile ekrana yansıdı. 'Mazinde bir tarih yatar' isimli Bozkurt Yılmaz'ın sunduğu programa katılan sarı-lacivertli kulübün kadın yöneticileri Sevil Zeynep Becan ve Simla Türker Beyazıt bu özel günün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "O gün verilen bir cezanın bir şölen gününe, bir gurur anına, sonsuz bağlılık ve eşsiz aidiyetin en güzel resmine evrildi" açıklamalarında bulundular.

Ayrıca Becan tarafından o gün oraya gelen çocukların arasında bugün 12-21 yaş aralığında olan, ilk kez bir maça annesi veya kadın akrabası ile gelen ve bu konuda ezber bozan taraftarlar olduğunun altı çizildi. Simla Türker Beyazıt ise 20 Eylül'de Fenerbahçe taraftarının omuz omuza dayanışmanın en güzel örneğini, kaldırımdaki taraftar ve içerideki kadınlar olarak verdiğini belirtti.

Diğer konuklar, Dr. Sezer Yakupoğlu ve Cansu Kenar da söz konusu karşılaşmada kadınların ne kadar futbol ve futbol kurallarına hakim olduğunun da belli olduğunu aktardılar.

Fenerbahçe Kulübü ise Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü ile ilgili şu paylaşımı yaptı :

"20 Eylül 2011...

Sıradan bir maç günü değil,

Sıradan bir tarih hiç değil...

O gün, Stadımızda 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarımızla;

Fenerbahçe'yi yıkabileceğini sananlara verilmiş en büyük ders,

Dünyada eşi benzeri görülmemiş kararlı bir haykırış,

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha yaşayarak tecrübe ettiğimiz, unutulmaz bir tarihtir!

Hep bir ağızdan 'Fenerbahçe' diye bağıran on binlerce kadın ve çocuğun gözlerindeki o eşsiz gururu gördüğümüz o gün;

Biz, birlik ve beraberliğimizin büyüklüğü ile gurur duyarken, Fenerbahçe'yi bitirmek isteyenler hiç ummadıkları şekilde geri adım atmak zorunda kaldılar.

Hiç düşünmeden, bir an olsun beklemeden Fenerbahçemizin peşinden koştuğunuz, O'na sahip çıktığınız, yarınlarımıza iz bıraktığınız için teşekkür ederiz!

Şanlı tarihimizin en zor günlerinde yanımızda durarak kulübümüzün kaderini değiştiren her biri birbirinden kıymetli isimsiz kahramanlarımızın Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlu olsun!

İyi ki varsınız! Sizler var oldukça Fenerbahçe yıkılmaz!" - İSTANBUL