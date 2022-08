Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Kültür Sanat Festivali'ne Gelen Gençler Devam Eden Savaşları Nefretle Kınıyorlar"

Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste "Dünya'nın En İyi Kültür-Sanat Festivali" ödülüne layık görülen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin resmi açılış törenleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Polonyalısı, Romanyalısı, Bulgar'ı, İspanya'dan gelen, doğudan, batıdan, kuzeyden gelen gençler, Orta Doğu'da devam eden savaşları ve Rusya'yla Ukrayna arasında devam eden savaşı şiddetle ve nefretle kınıyorlar" dedi.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanının da katıldığı resmi açılış töreni dün akşam yapıldı. "Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloganıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 23. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", 6 Ağustos'ta sona erecek.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen festival, pandemi nedeniyle son iki yıldır kısıtlı olarak yapılıyordu.

TARİHİ KÖPRÜDE "SEVGİ BİRBİRİMİZE, BARIŞ HEPİMİZE" MESAJI

Müzik dinletileri, uluslararası yarışmalar, sergiler, atölyeler, sanat çalıştayları, çocuk atölyeleri ve konserlerin sanatseverlerle buluştuğu festivale, bu yıl 64 ülkeden bin 500 kültür ve sanat elçisi katılıyor.

Festival kapsamında Büyükçekmece Kültürpark'ta her yıl geleneksel olarak yapılan "Sevgi Bahçesi" oluşturuldu ve ardından da ülkelerin plakaları barış kütüğüne çakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından 64 ülkenin geleneksel kıyafetleriyle tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde bir araya gelen gençler, ülkelerinin bayraklarını dalgalandırarak tüm dünyaya "Sevgi birbirimize, barış hepimize" mesajını verdi.

Festival hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, katılımcıların ortak temennisinin savaşların bir an önce durması yönünde olduğunu söyledi. Akgün şöyle konuştu:

"ONLİNE ORTAMDA FESTİVAL YAPAN ÜLKE ÖDÜLÜNÜ ALDIK: 23. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, inadına 23 yıldan beri devam ediyor. Dünyada ilk defa, online ortamda festival yapan ülke ve bölge ödülünü aldık. Yani dünyada ilk defa online festival yapıldı. 2020 ve 2021 de tabii yüzde 85 online, yüzde 15 de yüz yüze. Kültür ve sanat festivali adı üzerinde çok büyük bir ekip. Salonlardan gelen tüm materyalleri hazırladı. Çarşamba gününden itibaren bütün sanat severlere altı veya yedi salonun kapıları açıldı. Muhteşem görüntüler var.

BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ŞARKI TÜRKÜ FESTİVALİ DEĞİL: Dünyanın en iyi zillerinin İstanbul'da olduğunu bu sergide tanıdım. Mehmet Bey yapıyormuş. 82 yaşında ve 80 ülkeye ihraç ediyor. Dünyanın en meşhur orkestralarında bu İstanbul zilleri kullanılmış. İşte bu festivalde öğrendik. Kültür ve Sanat Festivali Heykel Sempozyumu'yla, dünya fotoğraf yarışmasıyla, Dünya Halk Dansları yarışmasıyla, Dünya El Sanatları Atölyesi workshoplarıyla ve Dünya Çocuk Oyunları ve Çocuk Zeka Oyunları ve çocuklarla ilgili konularla ilgili altı ayrı başlık altında müthiş bir faaliyet olarak değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla 23. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali veya Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Şarkı Türkü Festivali değil. Dünyanın her bir ülkesinden çeşitli sergiler geliyor. Göremediğiniz, bilmediğiniz, hayatınızda hiç rastlamayacağınız birçok olayı burada inceleyebiliyorsunuz. Bunları değerlendirebiliyorsunuz.

70 ÜLKENİN GENCİ 'SEVGİ BİRBİRİMİZE BARIŞ HEPİMİZE' DİYE DÜNYAYA MESAJ VERİYORLAR: Bugüne kadar 23 yıldan beri aralıksız devam eden İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali gerçekten Dünya Festivaller Birliği'nde layık olduğu yere getirilmiştir. Dünyanın Türkiye'deki A kategoride Dünya Festivaller Birliği'nin ilk ve tek festivali olma özelliğini taşıması ülkemiz adına sevindiricidir. Çünkü, gittiğimiz her yerde dünyanın her bir festivalinde 23 yıldan beri Türk bayrağı her zaman gönderdedir. Türkiye İstanbul Büyükçekmece Festivali anılıyor ve güzellikleri anlatılıyor. Bugünkü seremoni bu festivalin esasıdır. Bu festivalde hiç hayatında birbirini görmemiş, en az 70 ülkenin belki bin 500 ile 2 bin 500 arasındaki üniversite genci el ele tutuşuyorlar biraz önce olduğu gibi 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' diye dünyaya mesaj veriyorlar. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin ana teması da budur.

FESTİVALİN ANA TEMASI BARIŞ ÜZERİNE KURULUDUR: Biz bu festivalde 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' derken bu festivalin ana teması da barış üzerine kurulu. Sevgi ve dostluk üzerine kuruludur. Hatta birçok söylemlerimde ifade ettim 'Dünya dostluğu Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde pekişiyor, kucaklaşıyor' diye. Gelen bütün gençlerle konuşuyorum salı gününden beri. Herkes şunu söylüyor: Hemen burnumuzun dibinde Polonyalısı, Romanyalısı, Bulgar'ı, işte İspanya'dan gelen, doğudan, batıdan, kuzeyden gelen, Orta Doğu'da devam eden savaşları şiddetle kınıyorlar. ve daha 21. asırda Rusya'nın başlatmış olduğu, Rusya'yla Ukrayna arasında devam eden savaşı şiddetle ve nefretle kınıyorlar. Bu festivalin de amacı bu.

YURTTA BARIŞ CİHANDA BARIŞ: Biz de festivalde barış ve sevgiyi üst noktaya taşırken evet biz de Atatürk'ün evlatları olarak onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ferdi olarak 'Yurtta Barış Cihanda Barış' ilkesine sonuna kadar bağlıyız. Bu festivalde verilmeye çalışan mesajlardan bir tanesi de savaşa hayır, daima barış, daima dostluk, daima anlaşma, daima fikirlerin çarpıştığı bir dünya olmasını istiyoruz."

Büyükçekmece Gölü üzerinde festivale özel hazırlanan "Suyla Gelen Hayat" adlı su ve flyboard gösterileri yapıldı. Kültürpark'ta yapılan açılış etkinliklerinin ardından resmi açılış töreni Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Açılış 'Bayrak Show'la başladı. Ardından ülke temsilcileri renkli kostümleri ile sahnede yerlerini aldı. Festival ateşinin yakılmasından sonra Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptıkları konuşmalarının ardından festivale katılan gençlerle birlikte sahnede horon oynadı.

