Dünya firması olmanın yolu Birleşik Krallık'tan geçiyor

Avrupa standartlarında üretim kalitesiyle dikkat çekmeye başlayan Türk firmaları, dünya pazarında marka olmak ve farklı pazarlama kanallarına geçmek için İngiltere'yi sıçrama noktası olarak kullanıyorlar.

Türk-İngiliz ortaklığında kurulan Uppower firması, Türk firmaların ürün grupları ve pazarlama şartlarına göre, danışmanlık hizmeti vererek global pazarlara kolayca ulaşımına imkanı sağlıyor. Londra ve İstanbul'da teknoloji, pazarlama ve satış ofisleri bulunan Uppower, çevrimiçi geleneksel satış kanallarında uzmanlaşmış ekibi ve 10 yıllık uluslararası tecrübesiyle büyüme yolundaki yenilikçi firmalara destek oluyor. Birleşik Krallık pazarına giriş için tüm altyapı hizmetlerini ve yerel pazar bilgilerini, teknolojik verilerle destekleyen Uppower, Türkiye'den Balmy, Aytuğ Çorap ve Superstacy gibi ihracatta kendisini ispatlamış seçkin Türk markalarını İngiltere pazarına taşıdı. Uppower, Amazon, Ebay gibi sitelerde Türk firmalarına hızlıca yer alma ve markalaşma imkanı da sunuyor. Çevrimiçi satış kanallarının yanında Birleşik Krallık'ta yer alan yer alan, geleneksel zincir mağaza, toptancı ve bayilere de ulaşma imkanı ve satış fırsatı oluşturuluyor.

AKGÜNDÜZ, "AVRUPA PAZARINDA FİRMALARIMIZA KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Türkiye'den uluslararası nitelikte 30 firmaya satış desteği verdiklerini belirten Uppower ortaklarından Oytun Akgündüz, dünya ve Avrupa pazarları içerisinde yüksek alım gücü ve güçlü rekabetin olduğu Birleşik Krallık'ta, Türkiye'den üreticilere, destek olduklarına dikkat çekerek, İngiltere'nin rekabet ve mevzuat şartları ile hem büyük, hem zor bir pazar olduğunu söyledi. Akgündüz, şunları anlattı: " İngiltere, Galler, İskoçya ve K. İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık, yaklaşık olarak 70 milyon nüfusa ve kişi başına 41 bin USD gelir ile zengin bir ülkedir. Sahip oldukları 2.7 trilyon dolar gayri safi hasılasıyla dünyanın en büyük 5. ekonomisi konumundalar. Türkiye, Birleşik Krallık'ın 18. büyük ticari ortağıdır. Birleşik Krallık'ın toplam ticaretindeki Türkiye'nin payı yalnızca yüzde 1.3'dür. Rakamlarıyla bu kadar cazip bir ülkeye Türk ihracatçılarının girmesindeki en önemli engeller arasında, Birleşik Krallık yerel tüketici alışkanlıklarının, mevzuatının ve rekabet şartlarının diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı olması, gerekli altyapıya sahip olunmadan yapılan eksik girişimleri sayabiliriz. Son dönemde Türkiye'nin üretimde rekabete yönelik hamleleri ve özellikle Avrupa pazarında kalite, maliyet ve lojistik avantajlarını iyi durama gelmesi, birçok firmamızın daha bu pazara girmesini mümkün kılıyor. Biz, Uppower olarak hem ülkemize hem de firmalarımıza bu noktada büyük katkı sunuyoruz. Şirketimiz ihracat fırsatlarını özellikle Birleşik Krallık pazarına odaklanmış Türk firmaları ile paylaşmaktadır. Yurt dışına yatırım planlayan firmalarımız, uppower.co.uk'den detaylı bilgi alabilirler" dedi. - İSTANBUL