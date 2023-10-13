Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile oynanacak karşılaşma için Tahran'a gitmişti. Portekizli yıldız, ülkede portresini çizen engelli ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya.
Sportface'de yer alan habere göre, Fatemeh Hamami ile bir araya gelen Cristiano Ronaldo'nun verdiği görüntüler başına iş açabilir. Haberde, İran'da bekar bir kadına sarılmanın zina ile eşdeğer tutulduğu ve Portekizli yıldızın 99 kırbaç cezasıyla yargılanabileceği belirtildi.
Alman basınından RTL ise, Ronaldo'ya böyle bir ceza verilmesinin çok uzak ihtimal olduğu belirtildi. Bu cezanın verilmesi durumunda bile Portekizli yıldız, cezayı sadece ülkeye gittiğinde çekecek.
Son Dakika › Hukuk › Dünya futbolu çalkalanıyor! Ronaldo kırbaç cezası alabilir - Son Dakika