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Dünya futbolu çalkalanıyor! Ronaldo kırbaç cezası alabilir - Son Dakika

Dünya futbolu çalkalanıyor! Ronaldo kırbaç cezası alabilir

Son Güncelleme: 13.10.2023 14:20

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Büyük ilgi gören görüntüler Portekizli yıldızın başını yakabilir. İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmanın cezası zina ile eşdeğer tutulurken, Ronaldo'nun 99 kırbaç cezasıyla yargılanabileceği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile oynanacak karşılaşma için Tahran'a gitmişti. Portekizli yıldız, ülkede portresini çizen engelli ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya.

99 KIRBAÇ CEZASIYLA YARGILANABİLİR

Sportface'de yer alan habere göre, Fatemeh Hamami ile bir araya gelen Cristiano Ronaldo'nun verdiği görüntüler başına iş açabilir. Haberde, İran'da bekar bir kadına sarılmanın zina ile eşdeğer tutulduğu ve Portekizli yıldızın 99 kırbaç cezasıyla yargılanabileceği belirtildi.

Dünya futbolunun konuştuğu ceza! Ronaldo, 99 kez kırbaçlanabilir
Fatemeh Hamami ile Cristiano Ronaldo

CEZA UZAK İHTİMAL

Alman basınından RTL ise, Ronaldo'ya böyle bir ceza verilmesinin çok uzak ihtimal olduğu belirtildi. Bu cezanın verilmesi durumunda bile Portekizli yıldız, cezayı sadece ülkeye gittiğinde çekecek.

Dünya futbolunun konuştuğu ceza! Ronaldo, 99 kez kırbaçlanabilir

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Son Dakika Hukuk Dünya futbolu çalkalanıyor! Ronaldo kırbaç cezası alabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya futbolu çalkalanıyor! Ronaldo kırbaç cezası alabilir - Son Dakika
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