Dünya Gastroenteroloji Kongresi İstanbul'da düzenlenecek
26 dakika önce
Dünya Gastroenteroloji Kongresi (World Congress of Gastroenterology - WCOG2019", 21-24 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:55 Kaynak: AA
Dünya Gastroenteroloji Kongresi (World Congress of Gastroenterology - WCOG2019", 21-24 Eylül
'de İstanbul
'da düzenlenecek.
Kongre Düzenleme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) ev sahipliğinde, Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu ortaklığında düzenlenecek Dünya Gastroenteroloji Kongresi kapsamında yaklaşık 3 bin katılımcı, İstanbul'da bir araya gelecek.
Verilen bilgiye göre, 21-24 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek program kapsamında verilecek "Bildiri Ödülleri ve Seyahat Destekleri" ile ilgili detaylar https://wcog2019.org/ABSTRACT_AWARD.pdf adresinde yer alırken, etkinlik ile ilgili diğer detaylara ise www.wcog2019.org web adresinden ulaşılabilecek.
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