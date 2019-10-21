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Dünya Gazeteciler Günü

1 saat önce

Kayseri'de Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bazı kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı.

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Kayseri'de Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bazı kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise yayımladığı mesajda, toplumun haber alma hakkını sağlayan doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak kamuoyunu aydınlatan tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çopuroğlu, "Gazetecilik meşakkatli bir iş. Halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi için önemli bir görev üstlenen gazeteci arkadaşlarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor işlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer de mesajında, 21 Ekim'in Dünya Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Tuncer, 21 Ekim 1860 yılında yayın hayatına başlayan Tercüman-ı Ahval gazetesinin, ülkemizde yayınlanan ilk özel gazete olması nedeniyle, Türk basın tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Bu nedenle her yıl 21 Ekim Dünya Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile basın sektöründe görev alan tüm gazeteci arkadaşlarımızın bu özel gününü kutluyor, çalışmalarında sonsuz başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteciler Günü, AK Parti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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