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Dünya Gazeteciler Günü

1 saat önce

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şerifoğulları mesajında, basının demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Gazetecilerin halkın en doğal hakkı olan haber alma özgürlüğünü sağlayarak onların sesi olduğunu ifade eden Şerifoğulları, mesajında, şunları kaydetti:

"Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla, toplumların aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde önemli bir rol üstlenen basın mensuplarımız, demokratik kültürümüzün vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Toplum yararını esas alan sorumluluk bilinciyle yeri geldiğinde son derece zorlu koşullarda hizmet eden basın mensuplarımıza özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, başta Elazığ medyası olmak üzere tüm basın mensuplarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum."

Gazeteciler Günü, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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