AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kendirli, yayınladığı mesajda, toplumun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında basına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Bireyin ve toplumun olayları sağlıklı şekilde değerlendirip kanaat edinmesi için bağımsız ve özgür basının büyük bir sorumluluk aldığını vurgulayan Kendirli, "Medya doğru, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciler olaylar ve her türlü gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirme görevini yerine getirirken, kamuoyu oluşturmada da aynı zamanda önemli bir güç merkezidir. Çeşitli zorluklara rağmen meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini en başarılı şekilde yerine getiren tüm gazetecileri en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise yerel ve ulusalda görevlerini tarafsız bir şekilde gerçekleştiren tüm gazetecilere teşekkür etti.

İlhan, "Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik, güncel olaylar ve sınırlarımızda başlayan harekat süreci de dahil olmak üzere anbean bizlere sıcak gelişmeleri aktaran tüm basın emekçileri, mesleklerini her türlü koşulda icra ediyor. Şeffaf, doğru ve ilkeli haber anlayışı çerçevesinde çalışmalarını yürüten tüm gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.