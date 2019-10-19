Dünya Gazeteciler Günü'ne doğru

Kırklareli'nde Bahçeşehir Koleji, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programa, Bahçeşehir Koleji Trakya Bölge Koordinatörü Sevtap Engin, Kırklareli Kampüs Müdürü Doğuş Arınan, Müdür Yardımcıları Aysel Çavuş Perperek, Çiğdem Şafak Barıncı, Kurumsal İletişim Uzmanları Nalan Nişikli ile Çağla Aydın ve basın mensupları katıldı.

Engin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 51 yıllık bir eğitim kurumu olduklarını söyledi.

Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her yerine ulaştırmak istediklerini ifade eden Engin, 60 ilde 128 kampüsle eğitim hizmeti verdiklerini belirtti.

Anaokulundan lise kademelerine kadar eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini dile getiren Engin, "Kırklareli kampüsümüzde yaklaşık 9 bin metrekare kapalı, 4 bin metrekare açık alan sahip binamızda eğitimlerimize başladık. Kırklareli'nde çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Basın mensuplarıyla da tanışmak, kaynaşmak ve bir araya gelmek istedik. Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.