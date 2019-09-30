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Dünya, 'Geleceği Yazan Kadınlar’ı dinledi

1 saat önce

Uluslararası platformlarda örnek kapsayıcı iş modelleri arasında gösterilen Turkcell'in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.

Dünya, 'Geleceği Yazan Kadınlar’ı dinledi, System.String[]

Uluslararası platformlarda örnek kapsayıcı iş modelleri arasında gösterilen Turkcell'in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Birleşmiş Milletler, New York, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:31 
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