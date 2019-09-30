Dünya, 'Geleceği Yazan Kadınlar’ı dinledi

Uluslararası platformlarda örnek kapsayıcı iş modelleri arasında gösterilen Turkcell'in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York 'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.

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Erbakan'dan Erdoğan'a: "Ey Amerika" demek güzel ama bir de vatandaşımızın acı gerçekleri var