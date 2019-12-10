Finlandiya 'nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası yarın başlıyor.

Curling Milli Takımı bugün şampiyonaya ev sahipliği yapacak Lohja kentine gitti. Şampiyonaya kadınlarda 20 ülkeden 100 sporcu, erkeklerde ise 25 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Genç Kadın Milli Takımı, ilk maçında perşembe günü TSİ 09.00'da Avusturya ile mücadele edecek. Genç Erkek Milli takımı ise yarın TSİ 09.00'da Japonya ile karşılaşacak.

- Ankara