Dünya Gençler Badminton Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazan'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi çift kadınlarda Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin temsil edecek.

Organizasyon, 13 Ekim Pazar günü sona erecek.