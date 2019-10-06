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Dünya Gençler Badminton Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Gençler Badminton Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.

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Dünya Gençler Badminton Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazan'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi çift kadınlarda Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin temsil edecek.

Organizasyon, 13 Ekim Pazar günü sona erecek.

Türkiye, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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