Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Badminton Şampiyonası
Son Dakika Spor Dünya Gençler Badminton Şampiyonası

Dünya Gençler Badminton Şampiyonası

53 dakika önce

Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda mücadele eden Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin, dereceye giremedi.

Dünya Gençler Badminton Şampiyonası, System.String[]

Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda mücadele eden Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin, dereceye giremedi.

Kazan'da devam eden organizasyonda Türkiye'yi, Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin temsil etti.

Çift kızlar kategorisinde yarışan ve ilk turu maç yapmadan geçen milli sporcular, 2. turda Kanada'dan Crystal Lai-Wen Yu Zhang ikilisine 21-18 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Türkiye, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hollanda televizyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: DEAŞ'e katılan ailelerin umudu oldu
Jahovic'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Badminton Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]