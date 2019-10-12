Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda mücadele eden Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin, dereceye giremedi.

Kazan'da devam eden organizasyonda Türkiye'yi, Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin temsil etti.

Çift kızlar kategorisinde yarışan ve ilk turu maç yapmadan geçen milli sporcular, 2. turda Kanada'dan Crystal Lai-Wen Yu Zhang ikilisine 21-18 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek elendi.