Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Curling Şampiyonası

Dünya Gençler Curling Şampiyonası

54 dakika önce

Finlandiya'nın Lohja kentinde organize edilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası sona erdi.

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Finlandiya'nın Lohja kentinde organize edilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç kız ve genç erkek takımları, B kategorisinde kaldı.

C Grubu'nda mücadele eden Genç Kız Milli Takımı, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grubunu 4. sırada tamamladı.

Genç Erkek Milli Takımı ise mücadele ettiği C Grubu'nda 7 maç yaptı. Grup müsabakalarını 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan milliler, grubunda 3. sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Finlandiya, Genç, Spor
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