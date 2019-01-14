Dünya Gençler Curling Şampiyonası
54 dakika önce
Finlandiya'nın Lohja kentinde organize edilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası sona erdi.
Finlandiya
'nın Lohja kentinde organize edilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası sona erdi. Türkiye
Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç kız ve genç erkek takımları, B kategorisinde kaldı.
C Grubu'nda mücadele eden Genç Kız Milli Takımı, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grubunu 4. sırada tamamladı.
Genç Erkek Milli Takımı ise mücadele ettiği C Grubu'nda 7 maç yaptı. Grup müsabakalarını 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan milliler, grubunda 3. sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:21 Kaynak: AA
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