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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Abdurrahman Kalkan, 87 kiloda Bedirhan Tan, 130 kiloda da Hamza Bakır, bronz madalya maçına çıkacak.

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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Abdurrahman Kalkan, 87 kiloda Bedirhan Tan, 130 kiloda da Hamza Bakır, bronz madalya maçına çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan, ilk turda İsveçli Mats Lukas Ahlgren'i sayı tuşuyla 8-0, çeyrek finalde de Macar Tamas Levai'yi 4-3 yendi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde İranlı Mohammed Aziz Naghusi'ye 4-2 mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.
87 kiloda milli sporcu Bedirhan Tan ise Bulgar Maryan Iliyanov Marinov'u sayı tuşuyla 10-1, Hırvat Filip Smetko'yu 4-1, çeyrek finalde de Macar David Losconz'i 2-1 yendi. Yarı finalde Rusya'dan Ilia Ermolenko'ya yenilen Bedirhan Tan, repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya maçına çıkacak.
Milli güreşçi Hamza Bakır, 130 kiloda ilk turda Yunan Nikolaos Ntounias'ı sayı tuşuyla 11'e 3, çeyrek finalde de Rus Marat Kamparov'u 4-1 yendi. Hamza Bakır, yarı finalde İranlı Ali Akbar Yousufiahmedchali'ye 6-1 yenildi. Ay-yıldızlı sporcu, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibini bekleyecek.
Milli sporculardan 55 kiloda Mükremin Aktaş ile 63 kiloda Abdullah Toprak ise rakiplerine yenilerek elendi.
Tallinn, Estonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:47 Kaynak: AA
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