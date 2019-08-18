Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek...
48 dakika önce
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek altın madalya aldı.
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek altın madalya aldı. Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:30 Kaynak: AA
Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti Ashley Cole futbolu bıraktı Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak! İngilizler yazdı! Marcos Rojo, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor