Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek...
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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek...

48 dakika önce

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek altın madalya aldı.

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek..., System.String[]
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Ermeni rakibini 7-2 yenerek altın madalya aldı.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:30 Kaynak: AA
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