Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı ve Muhammed Karavuş finale yükseldi

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 97 kiloda Polat Polatçı ile 57 kiloda Muhammed Karavuş, finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde devam eden organizasyonda milli güreşçi Polat Polatçı tüm rakiplerini yenerek finale çıktı.

Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Polat Polatçı, finalde ABD'li Braxton James Amos ile karşılaşacak.

57 kiloda milli güreşçi Muhammed Karavuş da tüm rakiplerini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi Muhammed Karavuş, finalde Rus rakibi Ramazan Bagavudinov ile mücadele edecek.