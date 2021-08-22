Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda 4'üncü oldu

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda toplam 9 madalyayla 4'üncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Milliler, Rusya, ABD ve İran'ın ardından Azerbaycan'la genel klasmanda 4'üncü sırada yer aldı.

Grekoromen stilde de 4'üncü olan milliler, kadınlarda ise şampiyonayı genel klasmanda 5'inci sırada tamamladı.