Dünya Gençler Halter Şampiyonası
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Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde mücadele eden kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın, silkme ve toplamda 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:32 Kaynak: AA
Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde mücadele eden kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın, silkme ve toplamda 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen şampiyonaya üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın silkmede 110 kilo ile gümüş madalya kazanırken, koparmada 86 kilo ile 5. sırada kaldı. Toplamda da 196 kiloya ulaşan Türk halterci ikinci gümüş madalyasını elde etti.
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toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyaya ulaştı.
Şampiyonada yarın kadınlar 64 kiloda Nuray Levent podyuma çıkacak.
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