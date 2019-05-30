Dünya Gençler Halter Şampiyonası'na doğru
1 saat önce
Dünya Gençler Halter Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fiji Adaları Cumhuriyeti'nde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:54 Kaynak: AA
Dünya Gençler Halter Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fiji Adaları Cumhuriyeti'nde düzenlenecek.
Başkent Suva'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye
'yi 6'şar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak Türk sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
Erkekler:
61 kilo: Caner Toptaş ve Doğan Dönen
67 kilo: Yusuf Göçmenoğlu
73 kilo: Muhammed Furkan
Özbek
102 kilo: Cebrail
Acar
+109 kilo: Yıldıray Kaplan
Kadınlar:
45 kilo: Ayşe Doğan
49 kilo: Pelinsu Bayav
59 kilo: Ayşegül Çakın
64 kilo: Nuray Levent
71 kilo: Berfin Altun
76 kilo: Dilara Narin
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