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Dünya Gençler Judo Şampiyonası

2 saat önce

Fas'ta süren Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nın ikinci günü kadınlar 63 kiloda tatamiye çıkan Minel Akdeniz elendi.

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Fas'ta süren Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nın ikinci günü kadınlar 63 kiloda tatamiye çıkan Minel Akdeniz elendi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Marakeş kentindeki şampiyonada Minel Akdeniz, ilk maçında Japon Asumi Ura'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Organizasyonda yarın erkekler 81 kiloda Muhammet Mustafa Koç mücadele verecek.

Akdeniz, Türkiye, Fas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:15 Kaynak: AA
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