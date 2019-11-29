Tayland'da süren Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'na davet edilen 17 yaşındaki Türk sporcu Ece Haraç, tek kadınlarda 33'üncü oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, Korat kentindeki şampiyonada Ece, tek kadınlarda 80 sporcu arasında 33'üncü sırayı aldı.

Ece Haraç, Belçikalı partneri Nicolas Degros ile birlikte mücadele verdiği karışık çiftlerde ise 2. turda şampiyonaya veda etti.