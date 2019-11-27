Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'da başlayacak

Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'ın Korat kentinde başlayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre şampiyonada Türkiye'yi tek kadınlar ve karışık çiftler kategorisinde milli sporculardan Ece Haraç temsil edecek.

Dünya gençler sıralamasında 50'nciliğe kadar yükselen Ece, tek kadınlar eleme grubunda yarın Kanadalı Benita Zhou ve Nijeryalı Oluwa Falana, bir gün sonra da Hong Konglu Chau Wing Sze ile karşılaşacak.

Grup birincisi sporcuların ana tabloya yükseleceği tek kadınlar maçları 1 Aralık Pazar günü finalle tamamlanacak.

Ece Haraç ayrıca karışık çiftlerde Belçikalı Nicolas Degros ile ana tablo birinci turunda mücadele edecek.