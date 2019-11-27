Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'da başlayacak
Son Dakika Spor Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'da başlayacak - Son Dakika Spor

Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'da başlayacak

6 saat önce

Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'ın Korat kentinde başlayacak.

Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'da başlayacak, System.String[]

Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'ın Korat kentinde başlayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre şampiyonada Türkiye'yi tek kadınlar ve karışık çiftler kategorisinde milli sporculardan Ece Haraç temsil edecek.

Dünya gençler sıralamasında 50'nciliğe kadar yükselen Ece, tek kadınlar eleme grubunda yarın Kanadalı Benita Zhou ve Nijeryalı Oluwa Falana, bir gün sonra da Hong Konglu Chau Wing Sze ile karşılaşacak.

Grup birincisi sporcuların ana tabloya yükseleceği tek kadınlar maçları 1 Aralık Pazar günü finalle tamamlanacak.

Ece Haraç ayrıca karışık çiftlerde Belçikalı Nicolas Degros ile ana tablo birinci turunda mücadele edecek.

Türkiye, Tayland, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:35:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Tayland'da başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]