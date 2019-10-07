Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.

Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.


Birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak önemli bir etkinliği daha organize edecek. 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası(JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 50'nin üzerinde ülkeden 800'ü milli olmak üzere 2.500 sporcunun yarışması bekleniyor.


İngiltere ve Slovenya'nın yanı sıra Türk Milli Takımı'nın da katıldığı ilk resmi antrenman kampı Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'teki alanlarda düzenlendi. 13-21 Ekim tarihlerinde ise Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'te bulunan kamp merkezlerinde ikinci antrenman programı gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı isim sponsorluk anlaşması imzaladı
Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü Necip Uysal'dan sakatlanan Dorukhan'a: Ne oldu lan Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:15:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]