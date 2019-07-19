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Dünya Gençler Yelken Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, altın madalya kazandı.

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Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, altın madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonunun sosyal paylaşım hesaplarından yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Yiğit Yalçın, Polonya'da düzenlenen şampiyonada laser radial sınıfında yarıştı.
Kategorisinde ilk sırayı elde eden milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.
Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:48 Kaynak: AA
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