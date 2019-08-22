Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 kategoride final yüzüp, 1 kategoride finale yükselirken, 3 de Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final yüzen milli sporcu Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8.43.24'lük derecesiyle 10. oldu. Merve, bu derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3.51.42'lik dereceyle yarışı 6. tamamladı. Milliler, bu dereceleriyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Şampiyonada 200 metre kelebekte final yüzen diğer sporculardan Zehra Duru Bilgin 2.11.98'lik derecesiyle 6, Defne Taçyıldız ise 2.12.72'lik derecesiyle 7. sırada yarışı bitirdi.

Beril Böcekler de 800 metre serbest finalinde 8.41.23'lük derecesiyle 7. sırayı aldı.

Bayrak takımı finalde

Türkiye 4x100 Serbest Karışık Bayrak Takımı, final hakkı elde etti.

Baturalp Ünlü, Bora Gülşen, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan 4x100m serbest karışık bayrak takımı, 3.34.03'lük dereceyle 8. oldu ve finale yükseldi.

Milli sporcu Aleyna Özkan, 50 metre kelebekte 27.34'lük derecesiyle 10. olarak yarı finale kaldı.

Mert Ali Satır da 50 metre sırtüstünde 26.21'lik derecesiyle 17-18 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.