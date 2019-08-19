Son Dakika Haberleri: Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak
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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak

1 saat önce

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak, System.String[]
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 19 sporcuyla mücadele edecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar:
Aleyna Özkan, Beril Böcekler, Gizem Güvenç, Sudem Denizli, Zehra Duru Bilgin, Merve Tuncel, Deniz Ertan, Doğa Babacan, Defne Taçyıldız, Defne Coşkun
Erkekler:
Baturalp Ünlü, Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Mert Ali Satır, Berke Saka, Demirkan Demir, Derin Hansoy, Emir Şimşek, Bora Gülşen
Macaristan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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