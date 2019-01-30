Dünya Gençlik Gemisi Demir Aldı
2 saat önce
Japonya'nın gençler arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkı için düzenlediği "Dünya Gençlik Gemisi" programına Türkiye'den de 11 genç katılacak.
Japonya
'nın gençler arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkı için düzenlediği "Dünya Gençlik Gemisi" programına Türkiye
'den de 11 genç katılacak.
15 Ocak'ta Japonya'da başlayan ve toplam 222 gencin yer alacağı gemide Türkiye'yi temsil edecek 11 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından seçildi. 18-30 yaş arasındaki gençlerin katıldığı programa Türkiye'nin yanı sıra Avustralya
, Şili
Cumhuriyeti, Ekvator Cumhuriyeti, Yunanistan
, Solomon Adaları
, İsveç
Krallığı, Tanzanya
Birleşik Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri
, Vanuatu Cumhuriyeti ve Japonya katılıyor. 15 Ocak-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 50 gün sürecek programda Avustralya, Solomon Adaları ve Japonya ziyaret edilecek.
Dünya Gençlik Gemisi programı çerçevesinde ulusal bir sunum hazırlayan Türk ekibi, bu sunumda çeşitli yörelere ait halk oyunları, türküler, Hacivat-Karagöz gibi geleneksel kültür ögelerine yer verecek. Bunun yanı sıra program boyunca Türk kültürünü tanıtan etkinlikler düzenlenerek, katılımcılara Türk kahvesi ikram edilecek, kız isteme geleneği canlandırılacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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