Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 74 bin 816'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 74 bin 816'ya yükseldi - Son Dakika Dünya

Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 74 bin 816'ya yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 74 bin 816'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 348 bin 184'e yükselirken; 284 bin 802 kişi de tedavi edildi.

Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 74 bin 816'ya yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 74 bin 816'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 348 bin 184'e yükselirken; 284 bin 802 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 5 bin 318 kişi yaşamını yitirirken; 72 bin 642 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 523'e yükselirken; vaka sayısı da 132 bin 547'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 739'A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 739'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 60 bin 500'e çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 368 BİN 376

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 368 bin 637 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 989 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 103 bin 375'e; 1810 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 98 bin 984 kişide virüs tespit edildiği ve 8 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 136 bin 675'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 341'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 bin 385'e, vaka sayısının da 52 bin 279'a çıktığı belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:40 Kaynak: DHA

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