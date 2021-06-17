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Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

17.06.2021 14:50
Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 945 milyon 150 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 312 milyon 920 bin ile ABD, 265 milyon 519 bin doz ile Hindistan, 81 milyon 540 bin ile Brezilya, 72 milyon 460 bin ile İngiltere, 63 milyon 650 bin ile Almanya, 45 milyon 590 bin ile Fransa, 43 milyon 600 bin ile İtalya, 38 milyon 250 bin ile Meksika, 38 milyon 51 bin ile Türkiye, 34 milyon 220 bin ile İspanya, 33 milyon 260 bin ile Endonezya, 33 milyon 220 bin ile Rusya, 30 milyon 380 bin ile Kanada, 27 milyon 660 bin ile Japonya, 25 milyon 480 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 142,24 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 9 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Seyşeller'de 139,51, Malta'da 136,8 San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,88, Bahreyn'de 112,31, Şili'de 109,15, Moğolistan'da 108,77, ve İngiltere'de 106,74 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 38 milyon 51 bin 55 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 44,75 oldu. 23 milyon 943 bin 451 kişiye ilk doz, 14 milyon 107 bin 604 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 177 milyon 876 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 850 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Türkiye, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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