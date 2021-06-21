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Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

21.06.2021 14:22
Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 660 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 660 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 30 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 317 milyon 970 bin ile ABD, 280 milyon 26 bin ile Hindistan, 86 milyon 960 bin ile Brezilya, 74 milyon 300 bin ile İngiltere, 66 milyon 450 bin ile Almanya, 48 milyon 210 bin ile Fransa, 46 milyon 20 bin ile İtalya, 42 milyon 277 bin ile Türkiye, 40 milyon 30 bin ile Meksika, 35 milyon 410 bin ile İspanya, 35 milyon 280 bin ile Endonezya, 34 milyon 900 bin ile Rusya, 32 milyon 190 bin ile Kanada, 31 milyon 590 bin ile Japonya, 26 milyon 490 bin ile Polonya ve 21 milyon 390 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 660 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 146,21 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 141,74, Seyşeller'de 140, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,99, Bahreyn'de 114,21, Şili'de 111,87, Moğolistan'da 110,07, İngiltere'de 109,45, İzlanda'da 104,08, 101,3 ile Uruguay ve 100,18 ile Katar oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 42 milyon 277 bin 525 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 49,88 oldu. 27 milyon 809 bin 728 kişiye ilk doz, 14 milyon 467 bin 797 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 179 milyon 319 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 883 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Türkiye, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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