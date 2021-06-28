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Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

28.06.2021 15:19
Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 960 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 960 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 190 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 323 milyon 330 bin ile ABD, 318 milyon 30 bin ile Hindistan, 96 milyon 800 bin ile Brezilya, 76 milyon 770 bin ile İngiltere, 72 milyon 150 bin ile Almanya, 52 milyon 260 bin ile Fransa, 49 milyon 890 bin ile İtalya, 48 milyon 134 bin bin doz ile Türkiye, 43 milyon 750 bin ile Meksika, 40 milyon 320 ile Endonezya, 40 milyon 180 bin ile Japonya, 38 milyon 810 bin ile İspanya, 38 milyon 440 bin ile Rusya, 35 milyon 500 bin ile Kanada, 28 milyon 450 bin ile Polonya ve 22 milyon 490 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 2 milyar 960 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 152,41 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 12 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 147,89, Seyşeller'de 140,31, San Marino'da 130,92, İsrail'de 123,64, Bahreyn'de 119,18, Şili'de 117,67, İzlanda'da 113,32, İngiltere'de 113,09, Moğolistan'da 112,34, Uruguay'da 108,63 ve Katar'da 105,57 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 48 milyon 134 bin 949 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 56,64 oldu. 33 milyon 197 bin 343 kişiye ilk doz, 14 milyon 937 bin 606 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 181 milyon 954 bini aştı, 3 milyon 940 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Türkiye, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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