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Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

04.07.2021 15:52
Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 192 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 192 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 296 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 351 milyon 221 bin ile Hindistan, 329 milyon 970 bin ile ABD, 102 milyon 780 bin ile Brezilya, 78 milyon 537 bin ile İngiltere, 75 milyon 780 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 53 milyon 203 bin ile İtalya, 52 milyon 542 bin ile Türkiye, 46 milyon 945 bin ile Meksika, 46 milyon 250 bin ile Japonya, 45 milyon 495 bin ile Endonezya, 42 milyon 790 bin ile İspanya, 42 milyon 450 bin ile Rusya, 38 milyon 777 bin ile Kanada, 29 milyon 965 bin ile Polonya ve 22 milyon 940 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 192 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 156,76 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 153,9, Seyşeller'de 140,92, San Marino'da 131,58, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 125,75, İsrail'de 124,8, Şili'de 119,99, Uruguay'da 116,87, Moğolistan'da 116,22, İngiltere'de 115,69, Katar'da 111,98 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 52 milyon 542 bin 558 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 62,22 oldu. 35 milyon 854 bin 336 kişiye ilk doz, 15 milyon 642 bin 467 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 184 milyon 336 bini aştı, 3 milyon 989 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Türkiye, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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